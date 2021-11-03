屏東縣驚傳新冠疫苗接種出包，88名長輩原本應接種莫德納第2劑，卻遭錯打成AZ，中央流行疫情指揮中心晚間表示，經調查該醫療院所因疫苗出庫作業不慎，導致混有AZ疫苗；針對不慎接種的民眾，不須再補接種疫苗。

中央流行疫情指揮中心今(3)日表示，今日接獲屏東縣衛生局通報，轄內某醫療院所於今日上午為長者進行Moderna COVID-19疫苗第2劑接種，於上午時段結束後，發現其中88人誤接種為AZ疫苗。

指揮中心說明，針對不慎接種兩劑不同廠牌疫苗之民眾，依據疫苗臨床試驗與國際相關指引及指揮中心所訂COVID-19 疫苗接種實務原則，不須再補接種疫苗，會再提ACIP委員會討論，諮詢專家意見。民眾接種後，可能出現如接種部位疼痛、紅腫等常見副作用，目前針對該等個案已由衛生局持續督導該院所進行追蹤，關懷民眾身體狀況，並提供民眾諮詢窗口。

國內疫苗專家、中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬表示，莫德納+AZ「逆混打」非全球首例，安全性上應不會有問題；國際期刊日前揭露AZ和mRNA疫苗各種混打實驗結果，包含這次屏東的莫德納+AZ「逆混打」，推估這88位長者日後產生的抗體濃度，大約只有2劑莫德納的一半，但相較2劑AZ的民眾仍高出許多，因此他認為不用補打第3劑。

指揮中心表示，經衛生局初步調查瞭解，該合約醫療院所因疫苗出庫作業不慎，導致混有AZ疫苗，執行接種作業時亦未注意疫苗廠牌，對此衛生局與疾病管制署於今日緊急至現場查核了解醫療院所作業流程，並請該院所暫停接種作業，將待完善疫苗接種相關工作人員之各項疫苗接種教育訓練及建立改善及預防措施後，再評估該院所是否繼續提供COVID-19疫苗接種服務。

指揮中心強調，各地方政府衛生局應加強督導轄內合約醫療院所疫苗接種作業，落實疫苗進出庫標準作業流程，相關工作人員也應熟稔疫苗外觀、及各項操作程序，接種疫苗時務必落實「三讀五對原則」（三讀：取藥時、給藥時、歸藥時必須核對；五對：藥名、病人名、給藥時間、給藥途徑、劑量），以避免接種誤失發生。