享有「彩寶藝術大師」美譽的義大利頂級珠寶品牌寶格麗冬季在台開展，總計200件頂級珠寶、頂級珠寶錶及複雜腕表作品，展出總價逾新台幣30億元，儘管疫情趨緩，但展覽仍採預約鑑賞制，提供國內藏家進入屬於寶格麗的璀璨異想世界。

寶格麗3日展會上更邀請關穎擔任出席嘉賓，一共展演兩套品牌集大成的華麗之作，包括Sapphire Petal頂級藍寶石與鑽石項鍊與耳環、Rome at Dusk頂級藍寶石與鑽石戒指、Serpenti Misteriosi Pallini頂級神秘珠寶腕表；值得一提的是，國內收藏最多紅寶石，此次寶格麗共展出14件紅寶石作品，其中包含鑲嵌10克拉枕形切割莫三比克紅寶石為主角的Forever Rubies頂級紅寶石與鑽石項鍊，在花式切割鑽石的交錯排列的不同光影之下，襯映紅寶石的濃豔色澤，非凡大器。

而不容錯過的是一枚鑲嵌13.59克拉無油哥倫比亞祖母綠戒指，不論是從車工、色澤與淨度，都展現出極致完美的卓越光彩，尤其是產自哥倫比亞的礦區更是難能可貴。同樣鑲嵌來自哥倫比亞礦區的還有一條由圓形明亮切割鑽石流蘇烘托13.883克拉的古董枕型切割哥倫比亞祖母綠的頂級祖母綠與鑽石項鍊。