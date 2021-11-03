宏碁（2353）3日召開董事會通過第三季財報，單季合併營收突破8百億元、站上2015年來單季高峰，稅後淨利亦達30億元以上，創十一年來單季新高。累計其前三季稅後淨利翻倍年增、拉抬稅後每股盈餘（EPS）達2.88元，一舉超越自2010年以來各年度的獲利表現。

宏碁持續受惠PC業務銷售續旺，加上旗下新事業、小金虎營運穩增，帶動第三季合併營收811.42億元，刷新27個季度來新高，毛利率及營益率雖皆較上一季微幅回檔，但仍有達11.55％及4.27％的高水位。單季稅後淨利年增逾32％、為30.18億元，EPS 1.01元，同站2010年來的單季高點，交出優於市場法人預期的成績。

累計其前三季之三率皆有較去年同期超過1個百分點的揚升，其中毛利率及營益率分別達11.73％、4.41％，稅後淨利更年增114.44％、達86.57億元，EPS 2.88元，賺贏過去十一年的各年度獲利。

面對後市，宏碁表示將努力克服供應鏈及物流等產業性問題對於業務成長的瓶頸，同時看好節慶銷售旺季即將到來，日前甫發表的電競、創作者、Chromebook及跨產品線的抗菌系列等新品亦將陸續上市，其中，採用回收材質製造的Acer Vero綠色環保系列產品也受到矚目。宏碁並強調，有信心透過各式生活風格新品、再造創新。