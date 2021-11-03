休息了一個多月，世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）回到ATP巡迴賽賽場繼續奮戰，在巴黎大師賽第2輪6比2、4比6、6比3擊敗匈牙利選手福索維斯（Marton Fucsovics）。

喬柯維奇首輪輪空，32強賽才登場，比賽一開始喬帥身手還有點鈍鈍的，發生幾個非受迫性失誤，透過優秀的回發能力，慢慢把壓力丟給對手福索維斯，首盤就兩度破發，順利搶下盤數上的領先，雖然第2盤因為被破發一次而讓出，決勝盤再度要回氣勢並破發得手，順利拿下暌違一個多月的單打首勝。

「這是場很棒的對抗，」喬柯維奇說道，「我們把彼此逼到極限，對我來說是很棒的開場賽事，我對內容很滿意。」

喬柯維奇有機會在巴黎大師賽就確保年終第1寶座，將是個人第7度榮登年終球王，超越前球王山普拉斯的6次。

喬柯維奇這一站還有報名男雙，與同胞克拉吉諾維奇（Filip Krajinovic）搭擋，兩人首戰32強戰4比6、6比4、10比7力克澳洲組合薩維爾（Luke Saville）／米瑙爾（Alex De Minaur），晉級16強。