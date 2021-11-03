行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、經濟部長王美花、立委鄭運鵬等人，在桃園市龜山區，呼籲民眾公投投下不同意票。

為呼籲民眾公投投下不同意票，行政院長蘇貞昌3日到桃園市龜山區呼籲「四個不同意 台灣更有力」，蘇貞昌強調，如果給詐騙集團騙一次，算是「古意憨憨」，被騙第二次就要怪自己。痛批國民黨就是配合中國，來亂台灣。

蘇貞昌細數桃園鐵路地下化、桃園捷運綠線、守住非洲豬瘟、守住疫情，加上五倍券、學童營養午餐、東京奧運表現等政績。蘇說，沒有一百分的政府，若做不好請多多指教，但是國民黨就是來亂的，他要上台報告，被丟滿滿豬心、豬肝、豬腸，讓他不能報告。這算是反對黨嗎？直言就是來亂，來亂台灣。

提到公投，蘇說，核四是國民黨蓋的，15年浪費3000億，但一度電都沒發過，現在執照過期，機件停產、燃料棒送回美國、廠商解散是要怎麼重啟？「我們又不是憨仔，又不是潘仔給他騙」。蘇又說，一號機、二號機都在地震斷層帶，要重啟實在是國民黨太糟踏台灣。

蘇強調，板橋牽電到龍潭有108座電塔，工人一台一台組，才送電到你家，卻這樣被糟蹋。他說，煤炭發電比較汙染，所以要用三接天然氣，現在蔡政府23公頃，這樣卻說不行。但是移到台北港，要經過更多藻礁、人口密集區。蘇貞昌痛批，國民黨就是要來亂，讓政府沒辦法做事情。呼籲民眾，不要被他們牽走。

提到萊豬，蘇說，國民黨說是瘋豬肉、毒豬肉，但是同個標準，萊牛是國民黨進口，從2012年1.8萬噸到2020年6.4萬噸，萊牛沒問題，說萊豬不行？他說，我們很氣中國，不准釋迦、蓮霧進口，但美國的豬肉賣全世界幾百國家、CPTPP11國沒問題，國民黨這什麼標準？他們就是亂而已，讓我們沒辦法參加CPTPP。強調國民黨是要配合中國，讓台灣走不出去，讓台灣不能做生意。他也強調，美國跟台灣做生意，2.43兆美元，美國送台灣400萬劑疫苗，支持台灣入聯，國民黨就是配合中國。所以要投不同意票。

提到公投綁大選，蘇說，上次開票到半夜兩點，邊開票邊投票。國民黨又要來了，呼籲給詐騙集團騙一次，說是「古意憨憨」，被騙第二次就是要怪自己。呼籲大家四個不同意，不讓國民黨再亂下去。