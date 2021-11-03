北市延平北路8段社子大橋下，3日凌晨1時許發生31人打5人集體械鬥事件，其中17歲的劉姓少年找來8輛轎車，持刀械前往社子島的河堤毆打來自板橋的陳男，31人中有5人未成年，遭毆傷的一方，5人有3人受傷，其中1人手指被砍斷，警方晚間再通知1名少年到案，士林地院晚間諭令6人收容，另外1名少女則因在車上等候，責付給家長。

17歲劉男找來另外30人到場，分別持7把開山刀、西瓜刀與棍棒，凌晨1時許，直接砸毀車輛，砍傷車上3人，警方原本以為5人共乘1輛，經查原來當事人是吳姓少年，與劉兩人同為少年觀護所的收容人，在觀護所內，吳遭劉被欺負，出來後利用通訊軟體嗆「還記不記得我，凌晨1點，社子大橋下輸贏！」

不料吳等人1台車到場，隨即被8台車包圍，拉下來一頓毒打，其中還有人手指被刀械砍斷，現仍在醫院縫合當中，無法護送至少年法庭。

警方獲報到場前後包圍，隨即逮捕31人，並通知被砍殺的陳男等5人，其中有2人當場逃跑，到案後才說出還有另一名少年，5人因吳男教唆才會到場助陣，檢方現正訊問中，將會依涉案輕重作出強制處分。