全球商用置物設備廠益張實業（8342）3日董事會通過今年第三季財報，單季合併營收4.24億元、年增7.8％，營業毛利率17％，低於去年同期19％，但因有投資抵減，減免部分所得稅，使得稅後淨利3107萬元、年增29.3％，EPS0.93元，高於去年同期的0.72元。

益張累計今年前三季合併營收11.77億元、年增1.9％，但因營業毛利率18.2％，低於去年同期20.4％，稅後淨利為9097萬元、年減3.1％，EPS2.71元，略低於去年同期2.8元。

益張指出，雖受新台幣匯率升值及原物料價格上揚的不利因素干擾，但公司透過與客戶間的適當漲價、產品規格簡化，及供應鏈的適時備料，已將毛利率下降影響，控制在可接受範圍。益張評估目前匯率及原物料波動，已進入相對穩定狀況，營業毛利率水準可望止跌回穩。

益張說，目前客戶下單狀況，仍維持暢旺，第四季廠內產能持續滿載。其中，應用特殊金屬材質產品系列，受惠於相關的儲存及物流需求大幅增加，該系列產品銷售今年將會有大幅度的提升。至於特殊金屬材質應用產品，具有高單價及高附加價值特性，對於後續公司的營運，將更會有推升助益。