百年銀行的三信商銀，3日與中華民國租賃住宅服務商業公會全國聯合會（簡稱租賃住宅服務全聯會）共同簽署「安居養老安養信託」合作備忘錄。租賃住宅服務全聯會理事長鄭俊杰表示，三信是在地的百年銀行，將與全聯會在全國共有12個地方公會、1099家的合法租賃住宅業者，及取得專業證照的租賃服務及管理人員逾1.02萬人，共同推動「安居養老安養信託」，希望嘉惠更多的年長者。

三信商銀總經理蕭志昇強調，該行與租賃住宅服務全聯會共同宣布締約「安居養老安養信託」，因為台灣將於4年後，進入超高齡社會，年紀大的長者，如何在自己房屋安居，或者將名下房地產，好好管理，都將是年長者關心的議題。

蕭志昇指出，三信在全國各主要地區，設有分行，客戶長期與該行有深厚的關係，並信賴三信的百年信譽，在金管會推出「信託2.0」政策，該行也積極推動高齡者安養信託，有鑑於高齡者名下房屋，不只一間，除自住外，有的要出租、有的空屋，或有人只有一間房屋，但沒有電梯，若沒有電梯的房屋，年長者要換到有電梯房屋，才能做好安養工作。

所以，該行與租賃住宅服務全聯會結盟締約，希望透過此平台，提供媒合合法租賃住宅服務，將高齡者的房屋出租，租金收入存入安養信託專戶，由該行專款專用，以支應高齡者安養生活所需，達到國人保障財產安全效果，讓該行成為最暖心、最被需要的銀行。

鄭俊杰認為，台灣已步入高齡化及少子化社會，2025年可能會進入超高齡社會，內政部去年度就委託該全聯會，在官網成立「高齡者包租代管媒合平台」，希望協助更多年長者，解決租屋需求及住的問題。另信託公會也結合銀行業者去年推出「安養信託專案」，希望透過銀行的服務，讓年長者在財產支配，更加安全及有保障。

鄭俊杰希望透過三信商銀與租賃業者結合，讓年長者的「留房養老」，以租養老的機制，嘉惠更多的年長者，再透過安養信託專案，以「樓梯換電梯」住宅措施，讓年長者有更適合的居住環境。