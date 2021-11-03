從英國海歸回台的學霸網美徐恩（漢娜，Hannah），擁有亮眼外型和魔鬼身材，IG擁有47萬粉絲追蹤數，時常透過社群分享生活點滴的她，近日到超商嘗鮮，不過本來是介紹「爆料披薩」，但粉絲目光全放在她超火辣穿搭上，紛紛留言直呼「到底該看哪」。
徐恩透露放空時到便利商店悠閒逛逛，會有挖寶的驚喜，而她也嘗試了網路推薦的章魚燒披薩，不過穿著藍色深V馬甲的她，辣露超巨雙峰和「人字」深溝，網友眼中根本看不到她手上的比薩。
「好美好大喔」、「看不到你吃什麼」、「已經不知道什麼是（重）點」、「是拍披薩還是包子」。徐恩擁有英國倫敦大學高學歷，常在社群網站分享性感照，吸引47萬粉絲追蹤。
不過去年她的IG被官方以「粉絲是買來的」為由，無預警將她的粉絲專頁停權，讓她氣得跑去臉書台灣總部申冤，但過了30天的停權期限之後，依舊沒有恢復，她也強調自己沒有違背那些條款，之後終於還她清白，恢復她的帳號，為了慶祝回歸，她也曬出比基尼辣照，感謝鐵粉的不離不棄。
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