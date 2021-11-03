由英國通用動力公司(General Dynamics UK)設備的阿賈克斯步兵戰車(Ajax IFV)已經在生產線組裝，半成品已達到近300輛，但是它的噪音和振動問題還沒有解決，究竟是否要繼續生產成為問題。

防衛新聞(Defense News)報導，該公司在威爾士和西班牙都有工廠生產線，其投資額已達到55億英鎊(約2090億新台幣)，總產量589輛，已有20%完成，另有一半的車體已經完成。

到 2021 年 6 月，25輛車已交付給英國陸軍測試，但評估成績不過關，由於與噪音和振動相關的一些問題，無法撥交給部隊。

英國國會國防委員會在兩個多月的時間裡開過多次會議，採購部長傑里米·奎因 (Jeremy Quin)表示，英國陸軍不能接受有明顯瑕疵的裝甲車，在找到長期解決方案之前，不能宣布進入初始營運能力。

雖然目前仍是以改善問題為優先選項，但是至少有一名國防委員會議員呼籲直接取消該計劃。

這位不透露姓名的議員表示，國防部長繼續向通用動力公司施壓，但是假如無法解決問題，那麼也要做好最壞打算。據測評人員稱，參與驗車的數百名士兵，因為噪音與振動的問題，還要到醫院檢查可能的聽力損傷。

假如阿賈克斯失敗，原本參與的許多裝甲車競標案就會全部失敗，美軍正在物色名為「機動保護火力車輛」(Mobile Protected FirepowerMPF)的先進輕戰車，通用動力的版本就是以阿賈克斯為底盤，加裝M1戰車砲塔的型式，但是如果阿賈克斯開發失敗，那MPF就更不可能獲選。