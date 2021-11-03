台中第二選區立委補選 國民黨最晚17日確定人選 21:282021/11/03 中時 趙婉淳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨中央。（趙婉淳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於台中第二選區立委補選的提名作業，國民黨表示，由於補選時程規劃急迫，此次補選將由黨中央直接徵召人選，依中選會規劃11月15日至19日受理候選人登記申請，而國民黨徵召作業要由中常會通過完成提名，因此最晚11月17日的中常會會確定人選。 國民黨指出，民進黨所提名的林靜儀過去的言行，大家都會檢驗，在地鄉親對空降的人也很陌生，期待有在地的優秀人選為鄉親服務。 國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦 3日布達上任 立委籲放寬返台奔喪規定 陳時中點頭 #國民黨 #人選 #台中第二選區 #立委補選 #17 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林靜儀出戰中2選區 民進黨：6日首場造勢活動在大里 16:262021/11/03 政治 將被提名補選台中二選區 林靜儀：一定要有信心 13:432021/11/03 政治 中二立委補選 民進黨正式宣布徵召林靜儀 蔡英文給一任務 16:062021/11/03 政治 打高端出國受阻 陳時中曝第3劑混打討論中 2周內有結果 12:542021/11/03 生活 林靜儀熱線中2選區 尋求6議員支持 11:572021/11/03 政治 民進黨：國民黨把萊豬跟美豬畫上等號 為阻擋台灣加入CPTPP 11:352021/11/03 政治 民眾黨北市議員選戰三姝之亂！陳思宇密會柯文哲 出招登記2選區 12:252021/11/03 政治 「四個不同意」公投說明會 賴清德、蘇貞昌均批國民黨在亂 20:472021/11/03 政治 蔣萬安、羅智強夜宿凱道 黃珊珊：政治人物要說論述、別把問題一切二 12:492021/11/03 政治 一句「選中二區要穿防彈背心」惹議 林靜儀：陳柏惟有說過 17:142021/11/03 政治 直接徵召！ 國民黨中央黨部：最晚17日中常會確定人選 20:552021/11/03 政治 政治熱門新聞 誤觸開關 阿帕契飛彈發射架噴飛 軍事專家吐4字 - 政治 簡訊實聯制應該繼續嗎？ 最新民調揭驚人差距 - 政治 2024總統大選民調出爐後 吳子嘉脫口最新分析 - 政治 還好沒實彈！ 飛行員誤觸按鈕 阿帕契直升機「地獄火飛彈」發射架噴飛 - 政治 直接徵召！ 國民黨中央黨部：最晚17日中常會確定人選 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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