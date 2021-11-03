對於台中第二選區立委補選的提名作業，國民黨表示，由於補選時程規劃急迫，此次補選將由黨中央直接徵召人選，依中選會規劃11月15日至19日受理候選人登記申請，而國民黨徵召作業要由中常會通過完成提名，因此最晚11月17日的中常會會確定人選。

國民黨指出，民進黨所提名的林靜儀過去的言行，大家都會檢驗，在地鄉親對空降的人也很陌生，期待有在地的優秀人選為鄉親服務。