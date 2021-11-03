台北市信義區松仁路人行道禁止停車，但卻因腳踏車專用道的標線讓該處乍看之下就如同有畫設「機車停車格」，據了解，該路段10月開出的違停罰單，光是機車部分就有704張，數量相當驚人。

據《東森新聞》報導，信義區松仁路與松壽路交叉路口的人行道上畫有腳踏車專用道，而腳踏車專用道的標線與人行道的邊界寬度湊巧可以停放一台機車，不少機車騎士沒留意該處設有禁止停車告示牌，便逕行把機車停放在該處，後到的騎士乍看之下則容易把腳踏車專用道的標線看成機車格線，一台接著一台停上去，後果就是收下600元的違停罰單。

根據警方統計指出，此路段10月所開出的違停罰單，光是機車部分即有704張，汽車則有45張，數量相當驚人。

仔細檢視該路段，雖明顯設有禁止停車告示牌，但究竟為何仍是民眾違規熱點呢？有說法為禁止停車的立牌與腳踏車行進方向呈垂直，因此騎士視線之差沒能留意。

對此，台北市議員許家蓓表示，建議北市優化自行車車道，或是多做宣傳與告示牌，讓用路人更能注意到該路段禁止停車，以降低民眾違規次數。