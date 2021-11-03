高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）3日公布自結10月合併營收2.1億元、年增0.06％，連續四個月創同期新高，累計今年前十月合併營收21.57億元、年增18.78％，創同期新高。和勤表示，集團與各大品牌車廠開發新能源車關鍵的電驅系統零件，第四季量產，加上硬碟（HDD）零件受惠東南亞轉單效益，產能滿載可持續到今年底，讓公司營收可望逐季走高，今年度營收，有機會挑戰歷史新高。

和勤10月兩大業務的營收，分別為汽車零件1.39億元，占比66.04％；硬碟機構件（VCM Plate）0.63億元，占比29.81％。由於大陸十一長假及限電的影響，使得和勤大陸廠10月工作天數較少，使得10月營收較9月減少，但仍較去年同期成長，創連續四個月同期新高。

和勤說，公司汽車零件部分，雖公司受限電影響不大，但因晶片缺貨情況，仍未緩解，且客戶限電天數較多，影響訂單出貨；至於硬碟（HDD）零件，仍保持產能滿載，預期東南亞轉單效益，可持續到今年底，讓公司第四季營運維持在高檔水準。

和勤透露，美系電動車零件穩定增量，已為公司汽車零件的最大客戶，公司仍持續增加新能源車零件客戶，且公司與各大品牌車廠開發新能源車關鍵的電驅系統零件，將於今年第四季量產，屆時，公司的新能源車零件營收占比，可穩定成長。

和勤說，由於第四季為公司傳統營運旺季，目前中國大陸供電恢復正常，先前汽車零件客戶，因限電而延後下單的部分，可望陸續回補，均有助於今年第四季營運增長。

和勤表示，雖然車用晶片缺貨問題，依然存在，但公司客戶分散，可盡量降低晶片缺貨的影響。此外，公司跨入商用車市場，重卡變速箱零件，也將於第四季進入量產，可貢獻公司營收。

和勤強調，旺季效益加上新產品助威，預期第四季仍是和勤今年最旺的一季，全年營收保持顯著成長，有機會挑戰歷史新高。