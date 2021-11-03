政府在五加二產業創新的基礎上，繼續推動六大核心戰略產業，加強研發創新，同時擴大核心供應鏈優勢，加速企業數位轉型，讓台灣的產業競爭力再提升。而人才是我國經濟發展主要動力，為厚植產業人才資本，經濟部掌握廠商人才需求，與勞動部、教育部共同推動相關產業人才發展工作，協助產業運用專案媒合徵才、職前訓練、產學培育專班等各項資源布局人才。

針對產業升級所需之跨領域、創新等中高階人才，經濟部工業局持續辦理在職培訓課程，提供產業及技術趨勢新知，辦理產業領域涵蓋機械、智慧電子、食品、紡織、製藥醫材等，企業皆正面肯定培訓有效提升受訓者專業能力與績效，亦有9成學員肯定有助解決工作問題。

同時，經濟部工業局自105年起推動「經濟部產業人才能力鑑定（iPAS）」，提升整體產業人才素質，以企業所需專業能力，規劃推動能力鑑定項目，如：電動車機電整合工程師、工具機機械設計工程師、塑膠材料應用工程師等20項專業工程師考試，引導大專校院共同合作推動實務人才培育，協助企業鑑別人才專業能力，迄今已累計超過2600家次企業認同，願意優先面試、聘用、加薪獲證者，獲證者求職成功率達9成以上，平均薪資高於初任專業人員10％以上。

全球經濟雖受疫情影響，改變人們生活習慣，但5G、高效能運算、物聯網需求強勁，帶動出口、外銷訂單屢創新高，主計總處也上調今年經濟成長率。經濟亮眼成績來自於人才驅動創新、以及跨域整合，企業提供良好的工作環境、優渥的薪資條件，可以讓員工對於公司更有歸屬感、向心力，為企業經營成效帶來更多的貢獻。近期電機電子、面板、工具機、石化、鋼鐵、紡織等產業公協會及企業紛紛呼應政府加薪政策，經濟部樂見業者重視人才資本，將經濟成果與員工共享，做好員工照顧跟進調薪。

未來隨著全球經貿成長復甦和供應鏈重整，已為台灣產業帶來新的機會，產業需有足夠專業及技術人才投入。經濟部工業局將與產業界持續攜手前進，共同推動台灣產業升級轉型並創造優質工作機會，讓人才安心留任企業，各有所用發揮其長，一起努力讓台灣製造成為全球產業的關鍵力量，推升我國產業升級與人才發展正循環。