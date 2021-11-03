現在正值讓人食慾大開的涼爽季節，許多秋冬限定料理也在此時上市，台南大員皇冠假日酒店為推廣臺南在地優質農漁產，選用菱角與台灣鯛製作多道創意料理，即日起至12月31日止，推出「菱氣逼人．一箭雙鯛」主題料理，邀請饕客細細品嘗當令美味。

台南官田被稱作「菱角的故鄉」，入秋後進入盛產，有「紅元寶」美稱的菱角，營養價值高，口感香甜鬆綿，適合當作零食，也很適合入菜料理，台南大員皇冠假日酒店首次以菱角入菜，研發多道「菱氣逼人」的創意料理，像是彩豐樓的「菱角煲子排湯」將粵菜道地的煲湯方式，取用菱角的甜味，放入老薑，熱騰騰的煲湯，很適合晚秋初冬來上一盅暖暖身。

彩豐樓的「菱角煲子排湯」。（台南大員皇冠假日酒店提供）

煉.瓦餐廳的「柚香菱角干貝清湯」則是一道手工菜，看似簡單的日式清湯裡，主角菱角丸就需要至少2天的工時，先將菱角蒸熟、去膜、切丁，與干貝、鯛魚漿、鱈魚漿、柚皮以完美比例結合，摔打出Q彈口感，再用事先醃過風乾的虱目魚皮一夜干把丸子包覆起來，蒸熟、烤出香氣，再與蛤蠣、日式昆布鮮湯完美融合，通過複雜工藝熬製出來，精華美味全在這一碗清湯裡，讓人一喝驚喜。

元素餐廳的「乾燒菱角鍋粑雞」是泰式料理手法，用檸檬葉、香茅草醃製雞肉，與菱角一起油炸到外皮酥脆，再以泰式紅咖哩乾燒入味，搭配酥脆的鍋粑，一片一片沾著吃保證停不下來。健康養生的「菱角黑蒜雞湯」，則是以黑蒜、菱角、銀杏與雞肉一起燉，是適合秋冬季享用的精力湯。

煉.瓦餐廳的「潮鯛南蠻漬」。（台南大員皇冠假日酒店提供）

台南市是全國「台灣鯛」最大產區，更是通過ASC國際驗證標章，訴求永續漁業，不僅是台南之光，也是最平民的魚，營養價值一點都不平常，富含DHA及蝦紅素，肉質軟嫩，適合全家老小一起享用。台南大員皇冠假日酒店支持國際認證的優質台灣鯛，推出多道「一箭雙鯛」創意料理。

彩豐樓的「脆皮鯛魚菲力」是選用台灣鯛無刺的菲力部位，以紅麴醬醃製入味，包裹特調的酥炸粉，炸到外酥內嫩，外表粉色酥香、咬下多汁細嫩。煉.瓦餐廳的「潮鯛南蠻漬」，則是以台灣鯛取代丁香魚，以南蠻漬作法，先裹上薄粉、炸到表面焦香，以色澤清澈的淡口醬油與水仙醋調製獨特醬汁後，醃漬2天使其酸甜入味，配上清爽的洋蔥絲、薑絲、紅蘿蔔絲等，為日料中爽口的開胃菜。

元素餐廳的「七股鹽山焗烤鯛魚」。（台南大員皇冠假日酒店提供）

元素餐廳的「七股鹽山焗烤鯛魚」放入大量的百里香、月桂葉等西式香料，表面鋪上鹽焗，烤到酥香，讓台灣鯛躍昇為法式餐廳裡的烤魚風味。法式甜點中知名的沙巴翁醬，則創意運用在「炙燒鯛魚佐沙巴翁醬」料理上，塗抹在切片的鯛魚表面，烤出特殊的鹹甜鮮香滋味，讓平民的魚，也能吃出不凡好滋味。