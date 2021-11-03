為扶植國內電動車產業，行政院會4日將通過「使用牌照稅法」第5條、第25條修正草案，延長電動汽車、電動機車免徵牌照稅四年，至2025年12月31日，估計每年有1.1萬輛電動車受惠，每年減免稅收3.6億元。另外，行政院可望核定電動車減免貨物稅同步再延長四年， 至2025年12月31日，預估可帶動電動車產值近千億元。

現行電動車有兩大租稅優惠，包含免課牌照稅與減免貨物稅，兩者都是2021年底到期，財政部研議兩者皆延長四年。其中，免徵牌照稅透過修正「使用牌照稅法」，送請立法院審議；減免貨物稅則是透過行政院公告生效。

現行「使用牌照稅法」第5條規定，電動汽車得自2012年1月6日起至2021年12月31日止，免徵使用牌照稅，電動機車自2018年1月1日起至2021年12月31日止免徵使用牌照稅，由直轄市及縣（市）政府擬訂，並報財政部備查。

這是財政部二度延長電動汽車、電動機車免課牌照稅，減稅優惠從2021年年底展延至2025年年底。財政部指出，自2018年起，我國每年減免電動車牌照稅金額依序為0.43億元、1.7億元、3.6億元，主要為電動汽車輛數持續成長。

另外，「貨物稅條例」第12-3條規定，完全以電能為動力的車輛可免徵貨物稅，電動小客車出廠價格在140萬元以下免徵貨物稅，僅課徵超過140萬元以上部分，自2017年1月28日至2021年12月31日止。減免年限屆期前半年，行政院得視實際推展情況決定是否延長減免年限。

這部分財政部已與經濟部取得共識，將延長實施四年至2025年12月31日，繼續鼓勵民眾購買使用，並已呈報行政院展延，將於行政院公告後生效。

依照交通部統計，電動汽車、電動機車近四年分別增加1萬0283輛、34.1萬輛，比原本經濟部稅式支出評估數量皆多出近一倍，顯見電動車成長量能較預期更佳。根據經濟部統計，電動車近四年免稅優惠已帶動電動汽車產值571億元、電動機車產值378億元，合計949億元。