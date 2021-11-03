日本媒體報導，在東京10月31日發生的小丑男電車隨機傷人與縱火事件中，即使電車已緊急靠站，卻仍未開門讓乘客避難，迫使民眾爬窗逃生，引發外界疑慮；該電車的營運公司京王電鐵表示，當時電車未對齊正確停車位置，現場人員在考量安全下才未開啟車門和月台門。

「時事通信社」2日指出，京王電鐵表示，案件發生時乘務人員確實得知有多人按下緊急通話按鈕，但可能由於乘客按下按鈕後便逃離現場，導致在有民眾逃至最後一節車廂前，無人告訴乘務人員當時車廂內的緊急狀況。

而電車抵達國領站後，先在距離正確停車位置約1公尺處緊急停止，當司機員嘗試修正位置時，又因部分乘客已藉由逃生把手打開車門，導致電車無法作動，加上電車線自動回拉，最後與正確停車位置差了約2公尺；為避免乘客因而跌落月台間隙，現場人員才未打開車門和月台門。

《朝日新聞》3日報導，日本國土安全省已召集包括日本鐵道（JR）和各地私鐵在內的32間鐵路公司安全代表，在開會後宣布，未來若又發生緊急停車後電車未停放於正確位置的狀況，仍會同時開啟電車和月台門讓乘客避難；另外，未來若再度出現有多人按下緊急通話按鈕卻未回話的狀況，將直接判斷為發生緊急事件，採取立即停止周邊其他電車運作等緊急措施。