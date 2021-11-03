克里夫蘭2022年球季開始使用新隊名守護者。（美聯社）

2021年世界大賽落幕，克里夫蘭印地安人加快腳步更換新隊名，他們的主場進步球場(Progressive Field)同一天在計分板掛上了全新的隊名「Guardians(守護者)」，擺脫敏感的文化種族議題，明年球季將以新面貌「克里夫蘭守護者」出發。球隊著名的暱稱「部落(Tribe)」以及「酋長瓦胡」的圖騰只能永存於球迷心中（1915-2021年）。

「印地安人」這個隊名當初只是暫用幾個球季，原名拿普隊(Naps)，取自他們的球星拿破崙·拉傑威(Napoleon Lajoie)。拉傑威1914年離隊，因此暫時改名印地安人，這是源自於某位原住民前隊員。沒想到他們在1920年，也就是改名第6個球季勇奪世界大賽冠軍，打響了印地安人的名號，就此維持了超過100年。

現在的「守護者」是取自橫跨美國俄亥俄州凱霍加河的希望紀念大橋，上面有雕刻家設計拿著馬車的神像「交通守護神」。

2020年轟動全美的黑人男子佛洛伊德(George Floyd)死於白人警察膝下的事件，雖然受害者是黑人，種族平權的行動也擴及原住民，衝擊職業運動球隊。NFL華盛頓紅皮隊(Redskins)去年7月遭到贊助商威脅而緊急撤下隊名，2020-21球季他們名稱就只是「華盛頓足球隊」。預計下個球季他們也會有新隊名出爐。

亞特蘭大勇士堅持至今不肯改名，這一次他們又拿下世界大賽冠軍，改名的意願大概更低了。如果真有改名的一天，許多人建議是「亞特蘭大鐵鎚隊」，因為勇士傳奇人物漢克阿倫(Hank Aaron)於今年初去世，「鐵鎚」就是他的綽號。