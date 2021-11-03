屏東高樹鄉「挖眼案」震驚社會，事過1個多月後，潘姓女被害人已返家休養，而屏東縣議會3日質詢時，有議員詢問關於被害者向加害人求償的成功率，對此，社會處坦承，患有思覺失調症的楊姓加害人屬經濟弱勢，潘姓被害人要求償理賠金，有一定難度。

屏東縣議員蔣月惠、曾議雄及黃明賢等人3日在議會中，先後針對「挖眼案」質詢相關議題，除詢問社會安全網的補強措施外，也擔心潘姓女被害人向楊姓加害人的求償問題，議員說，以目前所見的社會案件來看，多數患有思覺失調症的患者，因其家庭無法長期擔負治療費用，而遭放棄淪為社會不定時炸彈，因此很擔心潘姓女被害人會因加害人家境問題，會有索賠困難。

對此，社會處坦承，以楊姓加害人屬經濟弱勢，其家庭經濟也不好，所以潘姓女被害人恐怕會要不到賠償金。

但社會處強調，在「挖眼案」後，縣府已結合社政、衛政及警政等各單位強化社會安全網的運作，避免類似案件發生，而縣內患有思覺失調症的約有5000餘人，多數能正常生活及工作，需列管追蹤的僅百餘人。