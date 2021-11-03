正在英國格拉斯哥召開的「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方大會」（UNFCCC COP26），美國與歐盟發起「全球甲烷減排承諾」（Global Methane Pledge）倡議，於2030年甲烷排放量較2020年減少30％。

環保署表示，我國溫室氣體排放來源9成為二氧化碳，甲烷僅佔1.67％。且因我國致力廢棄物減量及沼氣回收處理，2019年甲烷排放已較2005年減少50％。

根據近年研究，人為甲烷排放約60％主要來自農業、廢棄物，40％來自使用及開採化石燃料，非洲和中東、中國、南亞與大洋洲是甲烷排放量增加最多的地區，惟全球各地排放甲烷主要成因並非相同，例如：非洲、南亞、大洋洲排放增加的主因是農業；而中國則是從化石燃料貢獻最多。由於全球甲烷排放持續增加，因此「全球甲烷減排承諾」倡議，從廢棄物、農業及減少天然氣於開採、加工、儲存生產、製程及配送等造成之甲烷逸散排放。

環保署表示，依據國家溫室氣體清冊報告統計資料，我國2019年總溫室氣體排放量為287.06百萬公噸二氧化碳當量（MtCO2e），以二氧化碳（CO2）占比達九成以上為最大宗，而甲烷排放量為4.786百萬公噸，僅占溫室氣體總量的1.67％，主要排放源來自廢棄物及農業：垃圾掩埋及污廢水排放處理2.102百萬公噸（43.9％）、畜牧腸胃發酵及糞尿1.942百萬公噸（40.6％），我國並無開採石油或天然氣造成甲烷逸散排放問題。

從排放趨勢來看，我國2019年甲烷排放4.786百萬公噸，相較2005年9.508百萬公噸，已大幅減少將近50％，主因來自我國長期推動垃圾減量，減少掩埋，並且對於既有垃圾掩埋場進行沼氣收集，此外推動家庭及事業廢汙水納管妥善處理、鼓勵畜牧業沼氣回收發電等政策，都使我國甲烷排放減量成效顯著。