有小非農之稱的美國ADP 就業報告周三(3)公布最新數據，10月民間就業新增57.1 萬人，遠勝於預期，並創下今年6月以來最佳，也顯示美國Delta疫情爆發以來，美國就業市場持續復甦，市場持續關注稍晚FOMC會議結果，預期將啟動縮減購債行動，美股周三開盤下跌6.46點、以36059.09點開出，隨後跌勢擴大，電動車大廠特斯拉股價上漲逾1%。

截至台灣時間3日晚間9點40分，道瓊工業平均指數下跌71.82點或0.20%、暫報35980.81點；標普500指數下跌6.55點或0.15%、暫報4623.71點；那斯達克指數下跌26.17點或0.17%、暫報15623.43點；費城半導體指數下跌5.11點或0.14%、暫報3543.74點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，特斯拉股價漲1.44%、暫報1188.85美元。NVIDIA股價漲0.34%、暫報264.91美元；AMD股價漲0.95%、暫報128.84美元；英特爾股價漲0.36%、暫報50.04美元；格芯漲1.03%、暫報57.00美元。

台積電ADR股價跌0.78%、暫報113.19美元；聯電ADR股價跌0.75%、暫報10.56美元；日月光ADR股價跌1.12%、暫報7.08美元；中華電ADR股價跌0.10%、暫報39.46美元。

美國聯準會 (Fed) 將召開 11 月利率決策會議，市場預期 Fed 將維持利率在 0-0.25%區間不變，但將釋放Taper時間表，美國 10 年期公債殖利率來到1.547%。