屏東首座水產類農產品初級加工場3日在枋山鄉正式掛牌，縣長潘孟安（右四）到場肯定漁友鄭瑞隆（左三）的努力。（謝佳潾攝）

屏東返鄉漁青鄭瑞隆經逾1年的努力，終於月前取得全台首張「農產品初級加工場登記證（水產類）」，3日在縣長潘孟安的見證肯定下正式掛牌，同時也宣告在地養殖戶拿回主控權，無須再耗時費錢至他處加工，也能增加產值與收益。

鄭瑞隆指出，他原是從事飯店業，5年前回枋山老家接家業後當起養殖戶，而當時他就發現，養殖業因受限通路商、盤商，所以在銷售方面困難重重，若沒有增加本身能量，就無法提升產值及收益，而就水產品來說，加工就是一條明路。

為此，他開始找加工場配合，為自己的水產品做加工，不過因枋山鄉沒有加工場，所以只能送到其他地方加工，而此也增加不少成本。他說，長久下來，實在不是辦法，幸去年政府發布施行農產品初級加工場管理辦法，小農小漁得以自行蓋加工場，不須再靠大型加工場也能提高產值。

鄭瑞隆為能取得加工場登記證，投入不少心血，終於月前取得「加工技術及食品安全衛生教育訓練之及格證書」、「水產食品安全管制系統實務基礎訓練班之及格證書」及「產銷履歷」等認證，並讓水產品標上追溯號碼，他說，不論是養殖或是加工過程，唯有能明確追蹤，才能讓消費者食用更安心。

對此，潘孟安很肯定鄭瑞隆的想法與作法，他說小農加工室的好處在於以最新鮮的原料進行加工，未來銷售管道也以中小型的通路為主，和現有大型通路及食品級工廠做出區隔，並藉由新式的加工模式，不僅能打開通路，更可確保產品使用國產溯源原料、符合食安衛生法規，讓消費者有信心。

他強調，未來縣府也會積極輔道符合申請資格的漁民取得水產品初級加工場登記證，以提升水產品價值，擴大販售通路，穩定產地農民收益。