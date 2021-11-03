體育署2020年「運動現況調查」發現，台南市過重、肥胖人口比例高達39.1％，為6都之冠。6都最肥胖城市曝光後，PTT網友反應超爆笑，竟直呼不意外，因為台南人「血管都是糖」，還有人笑稱「水龍頭打開都是甜水」，甚至質疑連鹽酥雞都是甜的。

根據體育署運動現況調查，針對全台13歲到65歲人口，以電話抽查了解過重與肥胖問題，衡量標準為BMI值，定義高於24為過重、高於27為肥胖。結果顯示，台南市過重、肥胖人口比例39.1％，不僅為6都之冠，更是全台第4高，顯示台南每10人就有近4人過重。

調查結果出爐，引起《PTT》網友熱議，紛紛回應「我就知道是台南」、「糖南人，笑死」、「不意外，吃太多糖了」、「水龍頭打開都是甜水」、「台南就肥宅市啊」、「台南白飯加糖，虱目魚也加糖」、「台南賣的割包，其實是飯後甜點」、「牛肉麵也是甜的」、「鹽酥雞甜的？」、「會不會有一天連飲料的冰塊都有甜味」。

有網友表示，台南的食物很愛加糖，之前在高雄吃的鱔魚意麵是偏微辣，去台南吃的就是偏甜，連在台南吃肉羹麵，都覺得是甜湯麵，鹽酥雞也是甜的，直呼「空氣中瀰漫著一股糖味」，並奉勸如果平常飲料喝全糖，去台南只能點半糖，因為「台南的半糖=其他縣市的全糖」，笑稱「台南的無糖就是無法再加糖」。不過也有人認為，這個調查只是反映出縣市的年齡與鄉村人口而已，越年輕、越都市化的縣市，BMI就會越低。