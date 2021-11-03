瑪利亞心智障礙青年 X 「Merry Young快樂襪」自立計畫， 嘖嘖募資今（3）日開跑，職棒教練張泰山率先認購冬季送暖公益特別方案100雙襪子，送給南投縣千秋國小少棒隊作為聖誕節禮物，同時呼籲社會大眾上嘖嘖募資平台選購贊助方案，支持心智障礙青年學習自立，籌建一間「快樂襪子店」就差1.3萬雙襪子！

張泰山今日出席「Merry Young快樂襪」自立計畫活動時表示，1996年新人王之爭，當年就是頒給「無名」新秀的自己，藉此鼓勵瑪利亞心智障礙青年，只要勤奮努力，他們創作的襪子一定會慢慢被大家知道，「Merry Young快樂襪」這個品牌一定會成為今年的新人王。

瑪利亞社會福利基金會30多年來，從協助心智障礙兒童的早療教育開始，有許多個案都是在長年的陪跑中，慢慢學著如何打開自我、與人溝通，甚至有機會逐步融入社會。「Merry Young快樂襪」是瑪利亞畫畫班的心血結晶，來到美術教室的學員，都有程度不等的智能障礙，卻無礙於展現他們的藝術熱情，在課堂中創作出數量驚人的作品，走出「心智障礙者」的設限，瑪利亞青年畫出一雙雙朝氣蓬勃的襪子。

瑪利亞基金會執行長陳美鈴表示，「Merry Young快樂襪」的品牌能夠順利上市，這代表有機會讓瑪利亞青年透過創作為自己發聲；也代表著能為心智障礙者創造更多工作機會；同時也讓瑪利亞基金會有機會透過社會企業的力量，降低募款的不足，不會因為疫情衝擊就讓弱勢服務斷線。

陳美鈴強調，這次募資計畫延續去年聖誕節快樂襪與瑪利亞青年未完成的夢想，繼續往開店的計畫逐步踏實，「品牌上市是關鍵的第一步，非常需要大家助我們一臂之力，為我們加油！」