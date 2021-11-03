元大銀行表示，響應行動支付趨勢，下一階段針對一般商戶以及用戶間，金流及資訊流的整合，開發「多元支付平台」，讓商戶客戶簡便管理帳務，並讓消費者免安裝就能迅速繳費，進一步創造更優良的繳費體驗。

元大也將攜手ISAC，舉辦行動校園企業參訪。元大校務網2014年起累積與近50所學校合作經驗，於2019年更獲選教育部「大專校院校園行動支付推動計畫」合作夥伴，對此元大銀表示，將和中華民國大專校院資訊服務協會（ISAC）攜手，在5日（週五）舉辦企業聯合參訪，而目前元大銀行除了與近50所學校繳費合作，已協助超過10所大專院校導入行動支付場景。

甫獲國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌」的元大銀行，在校務上從紙本化繳費單到無紙化的超商行動條碼、國際信用卡、跨境支付寶服務，且有感學校繳費面臨的困擾及需求，已打造出全新的「享學平台」，並以大幅縮短校務對帳程序為目標，對此，元大銀已投入的重點工作，包括透過單一API（Application Programming Interface；應用程式介面）整合帳務資訊，輔以參數化的設定，彙整10餘種繳款方式支付工具，包括時興的LINE Pay Money、悠遊付、台灣Pay、嗶嗶繳等的銷帳、撥款、入帳資料，在繳款上增加更多元的電子支付，預計可望於2022年提供服務。元大銀認為，享學平台依據學校的架構統整，輔以友善的繳費介面，相信能創造銀行、校方、學生及支付業者的共榮關係。

近年來，無現金校園的口號逐漸落實，校方努力推行無人櫃檯、遠端繳費，舉凡停車費、圖書館逾期滯納金、成績單申請、場館費……等學生會用到的小額支付，透過自助機台、行動支付的應用，讓學生免攜現金，以手機、票證就能輕鬆付款，元大銀行即在此扮演關鍵角色，藉由與學校的圖資單位協作，確保帳務零失誤，不僅節省人力，更協助學校總務單位溝通連結各處室，將收費作業流程一一串連，提供標準化的整體服務給學生、教職員工及到校人士。

元大銀指出，上述的聯合參訪，目標讓年輕族群更了解數位存款帳戶、電子支付、Open API未來在校務上應用的可能性，也期許透過實機體驗，讓校方更理解導入行動支付對到校人士的便利性，在實現無現金校園的同時，更響應國發會2025年行動支付普及率達到90％的目標。元大銀也表示，在推動校務金融時，已有四大行動主軸作為目標：簡單便捷、行動支付、即時核銷、精準報表。未來學校可望透過校務系統自動化或檔案上傳，即能讓學生透過專屬網址，完成線上即時繳費，同時校方最快數分鐘即可完成銷帳，元大銀行亦提供整合各項支付工具的銷帳報表，以及與帳戶交易明細一致的撥款表下載服務，免除會計人員對帳煩惱，目前已累積與近50所學校繳費合作，也協助超過10所大專院校導入行動支付場景，同時，2021年的校園行動支付交易量，相比去年已有倍數成長。

除了繳費服務及行動支付之外，元大銀亦針對學校理財及薪資轉帳，為每個學校量身打造合適的方案，並且配合合作學校到校辦理新生繳費說明會、金融理財說明會、校園行動支付說明會、以及產學合作等安排。