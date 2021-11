美國海軍核動力攻擊潛艦康乃狄克號於10月2日在印太區域內之國際水域撞上不明物體,造成10餘名官兵受輕傷。前海軍中權軍艦艦長張競對此分析表示,該事件後續新聞稿降低層級,由第七艦隊對外發布,顯示美國海軍高層認定此事故應屬於偶發性個案,而非系統性、體制性的過失。他甚至認為,此事最終成謎的機率確實不低。

張競3日在《愛傳媒》撰文表示,美國潛艦碰撞事故發生初期,是由太平洋艦隊公開發布新聞稿,後續新聞稿則是降低層級,由第七艦隊對外發布新聞稿,其中透露若干玄機,顯示美國潛艦發生海上碰撞案件並不嚴重,美國海軍高層認定此事故應屬於偶發性個案,而非系統性、體制性與結構性的訛誤與過失,因此才將調查與處理層級向下授權至第七艦隊。

張競指出,第二份新聞稿所提到「The investigation determined that Connecticut grounded on an uncharted seamount」,究竟可不可信,美軍是如何獲得此種結論。在海事碰撞案件調查中,在相當程度上都與車禍現場鑑識過程運用相同原理。所以要判斷肇事各方責任歸屬時,都要在碰撞接觸位置,依據碰撞所產生之物質移轉來判斷碰撞對象為何?

張競指出,由美軍目前所提的初步判斷結論來看,潛艦碰撞時所遺留物質,應不是人為物質(比方說是油漆或是金屬殘留物),而只有自然岩石、砂礫或泥垢,所以才能提出如此的判斷結論。

張競表示,美國到最後會不會將事件說詳細、會不會把那個未在海圖上標示的海底高山地點說出來?讓事涉航行安全資訊與全球航海者共享。美國到底有何難言之隱,真相會不會永遠藏在海底。他認為,看來最後終將成謎的機率確實不低。