美國海軍核動力攻擊潛艦康乃狄克號於10月2日在印太區域內之國際水域撞上不明物體，造成10餘名官兵受輕傷。前海軍中權軍艦艦長張競對此分析表示，該事件後續新聞稿降低層級，由第七艦隊對外發布，顯示美國海軍高層認定此事故應屬於偶發性個案，而非系統性、體制性的過失。他甚至認為，此事最終成謎的機率確實不低。

張競3日在《愛傳媒》撰文表示，美國潛艦碰撞事故發生初期，是由太平洋艦隊公開發布新聞稿，後續新聞稿則是降低層級，由第七艦隊對外發布新聞稿，其中透露若干玄機，顯示美國潛艦發生海上碰撞案件並不嚴重，美國海軍高層認定此事故應屬於偶發性個案，而非系統性、體制性與結構性的訛誤與過失，因此才將調查與處理層級向下授權至第七艦隊。

張競指出，第二份新聞稿所提到「The investigation determined that Connecticut grounded on an uncharted seamount」，究竟可不可信，美軍是如何獲得此種結論。在海事碰撞案件調查中，在相當程度上都與車禍現場鑑識過程運用相同原理。所以要判斷肇事各方責任歸屬時，都要在碰撞接觸位置，依據碰撞所產生之物質移轉來判斷碰撞對象為何？

張競指出，由美軍目前所提的初步判斷結論來看，潛艦碰撞時所遺留物質，應不是人為物質(比方說是油漆或是金屬殘留物)，而只有自然岩石、砂礫或泥垢，所以才能提出如此的判斷結論。

張競表示，美國到最後會不會將事件說詳細、會不會把那個未在海圖上標示的海底高山地點說出來？讓事涉航行安全資訊與全球航海者共享。美國到底有何難言之隱，真相會不會永遠藏在海底。他認為，看來最後終將成謎的機率確實不低。