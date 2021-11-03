曾協助「雞排妹」鄭家純處理知名歌手性騷擾、醫美診所糾紛案的律師王啟任（右）今年5月被檢警查出與賣淫集團合作，涉嫌以仙人跳方式詐財，檢察官複訊後5萬交保。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

百萬YouTuber「理科太太」陳映彤3日被周刊爆料與理科先生John調解離婚，理科太太的委任律師王啟任被媒體問及此事時，卻突然向外宣稱將遞狀解除委任，原因則是其另涉有仙人跳一案，不希望因個人色彩造成理科太太的困擾。

理科太太IG限時動態全文。（圖／取材自理科太太Instagram）

理科太太3日被周刊爆料婚變，被拍到進出台北地院家事法庭，透過視訊方式與遠在美國的理科先生John調解離婚。對此理科太太也在個人Instagram限時動態寫下131字回應大家的關心，但委婉指出大家所談論的正是她用盡全力在經歷的人生，盼望社會大眾能選擇關注更重要的新聞。

據《ETtoday新聞雲》報導，理科太太的委任律師王啟任被媒體問及此事，則突然表示將遞狀解除委任律師一職，原因則為自身仍涉有他案在身，不想讓個人的案件影響到理科太太才做出此決定，也強調正在偵查的該案（意指仙人跳一案）與他關係不大，他並不知情云云。

據了解，王啟任為知名藝人雞排妹（鄭家純）御用律師，於今年5月遭檢警查出疑似與賣淫集團合作仙人跳，主要在詐騙醫生、職業軍人、企業主等，共計逾40人受害，前後詐取逾1000萬元。

警方於網路巡邏時意外查出此案，也在徐姓主嫌的高雄、新北住處與機房，以及王啟任律師的事務所查扣40餘份和解書，其中更見一塊白板，上頭寫滿疑似為徐嫌指導應召女何釣客的守則。

徐男落網後坦承犯行，但檢方認為其恐有再犯之虞，向法院聲請羈押獲准，目前仍在押；王啟任到案後，被認定為共犯，但因其坦承犯行，檢方複訊後以5萬元交保。