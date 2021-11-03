毅嘉宣布，10月營收為5.27億元，比上個月增加4％，不過仍比去年同期下滑14％，軟板產品營收為3.82億元，機構整合元件產品營收為1.46億元。毅嘉在先前法說會中預期，第四季營運有機會與第三季持平，不過以10月營收水準低於第三季營收平均水準來說，第四季營收若要與第三季持平，還有努力空間。

今年以來毅嘉持續受到缺料影響，接單暢旺但是不論是客戶拉貨、還是出貨量都無法追上訂單腳步，尤其9月又受到穿戴式客戶旺季提前結束拉貨影響，營收降至5.06億元，10月營收才又回溫一些。

毅嘉表示，10月營收持續受到供應鏈缺料的影響，單月合併營收來到5.26億元，較上個月增加4％，展望未來，隨著疫情的影響逐步趨緩且車用電子的需求強勁，毅嘉第四季有機會與第三季持平、甚至創今年新高，然而供應鏈缺料仍是第四季表現的最大不確定因素。

不過，對照今年以來，毅嘉單月營收多持穩在5.4～5.6億元之間，毅嘉10月營收距離先前水準仍有一小段距離，能否與第三季持平還有待觀察。毅嘉10月各主要產品營收分別為「軟板整合元件」3.82億元，「機構整合元件」1.46億元，10月軟板整合元件營收水準與第三季差距不遠，但不及上半年月平均約4億元以上，但是機構整合元件雖然還沒有回到第三季單月平均水準，但仍優於上半年的淡季表現。