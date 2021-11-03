台北一名30歲林姓酒店小姐，因樣外型如大學生，皮膚白皙，面貌清純，加上與藝人伊能靜有幾分相似，因而有「酒國伊能靜」之稱，一名51歲張姓富商對她一見鍾情，二人交往一年多，每個月從張男身上拿到10萬元包養費，還讓對方買一台雙Ｂ新車送她，據悉，林女疫情期間每月仍有20萬元收入，未料卻傳出設局殺害張男，遭被法官裁定羈押。

當初愛上林女的張男，不幸為情成了彰化埔鹽東螺溪水流屍，整件案情在溪湖警方初絲剝繭下，將涉嫌殺人的林姓酒店女拘提到案，法官除了將涉嫌的林女羈押，由於張男的友人2日在爆料公社發文直指，張姓友人可能遭林女為財害命，這起相差20歲父女戀而引發的水流屍命案，漸漸真相大白。

事實上，林女被張男包養1年多，按理講，如果二人是戀人，林女的臉書應該放不少2人的甜蜜合照，可是卻全部只有林女一人的照片，許多徵象都指向林女只看上張男的錢。

據了解，外型相當討男人喜愛的林女，人住在桃園，在台北酒店工作，雖然已經30歲，但外表清純，交際手腕非常的高明，去年認識離婚的張男後，就讓張男陷入她的溫柔鄉，被她迷得團團轉，願出每月10萬元包養，還買了一輛高達200多萬的BMW新車給她。

不過據了解，今年遇上疫情酒國伊能靜林女收入雖減少，但因有富商給的10萬元零用錢生活仍相當優渥。不過林女視錢如命，雖已經月領10萬，仍透過經紀公司轉戰私人會所及招待所，林女向警方透露，月收入仍有20萬，是否包含包養費，林女則沒有細說。只是經濟狀況不錯，為何還設局殺人，雖林女落網後供稱是與張男發生口角，朋友出面動手導致意外發生，但離奇的是，張男失蹤後，帳戶的現金仍不斷被林女提領，是否為林女所說單純的意外，亦或謀財害命，種種疑點有待檢警釐清。