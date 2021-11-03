道瓊工業指數2日收盤首度衝破36000點大關，寫下2021年來第六個1000點里程碑。專家早在1999年便喊出「道指36000點」，道指在22年後終於實現該目標。

道瓊指數2日收盤上漲0.39％或138.79點，報36052.63點，再次改寫新高紀錄。2021年迄今累計道指大漲將近18％。道指1日盤中一度跨越36000點大關，不過終場並未守住該關卡。

36000點是道瓊指數在2021年創下的第六個1000點里程碑，道指在1月7日收盤首次站上31000點。

美國專欄作者格拉斯曼（James Glassman）與經濟學家哈塞特（Kevin Hassett），在1999年10月首度預測道瓊指數將站上36000點。兩人的著作便以《道瓊指數：36000點》（Dow 36000）為名。當時道指還在10000點上方盤旋。

格拉斯曼與哈塞特在書中預測，道指最快在2005年達到36000點，不過預測並未成真。2000年最後幾個月網路泡沬破滅，造成股市崩跌，2001年的911事件讓美國經濟跌入衰退，股市再遭遇重擊。

2日不僅是道瓊指數攀升新高，標普500指數與那斯達克指數亦締造新猷，寫下美股三大指數連續3個交易日刷新歷史高點紀錄。

企業第三季財報亮眼協助美股三大指數改寫新高，並抵銷通膨升溫造成的投資人信心下滑。

瑞銀私人財富管理主管馬可斯（Greg Marcus）指出，儘管有供應鏈瓶頸、通膨升溫和升息憂慮，以及聯準會（Fed）立場轉趨鷹派等利空因素干擾，現階段美股仍十分抗跌，甚至出現「融漲」（melt-up）現象。

美國銀行（BoA）分析師指出，11月與12月是標普500指數自1936年來漲勢最強勁的月份，12月的表現又格外穩健，將近八成的時間收紅。

儘管美股屢創新高，但分析師警告眼前的風險可能衝擊「聖誕行情」。美銀分析師表示，「雖然企業財報亮眼，但對2022年的預測大致維持不變，意味著向美股上修正循環可能已經到頂。」