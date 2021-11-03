大陸互聯網巨頭騰訊控股3日表示，未來3年將向其雲端計算部門的業務伙伴投入人民幣（下同）200億元的資源，表明其在企業軟體領域大舉擴張的意圖。

香港信報報導，騰訊高級副總裁湯道生在年度雲計算峰會上表示，騰訊正在邀請更多開發人員在其雲端基礎設施上構建應用程序，尋求幫助超過1千家企業在此期間的年收入超過1千萬元。

湯道生指出，騰訊的雲服務覆蓋從醫療健保到教育和銀行等30多個行業，擁有9千個業務伙伴。騰訊雲上運行的第三方應用程序的收入在過去一年中成長超過一倍，但他沒有透露具體數字。