為搶攻疫後掀起的報復性消費潮，台中日曜天地OUTLET自11月5日至11月29日，推出「NG名牌包搶購會」，集結國際品牌如CHANEL、PRADA、GUCCI、FENDI、COACH、MICHAEL KORS等60大精品名牌、提供超過萬個NG名牌包，最低下殺1折起吸客，整檔業績目標上看4000萬元。

日曜天地表示，全館消費滿額還可抽智選假日飯店最熱門的園景住宿，首日更舉辦「一張振興券，萬元名牌包帶回家」活動，眾多加碼優惠迎接第二波振興券商機，不讓即將到來的電商雙11專美於前，「日曜天地OUTLET搶先祭出最低破盤價，要讓消費者買到夢寐以求的名牌包！」

日曜天地強調，「NG名牌包搶購會」以小瑕疵、大折扣為號召，NG名牌包部分僅有輕微摺痕或壓痕，不影響包包品質，但價格就直接下殺2～3折、甚至是1折；此次400坪活動會場包款琳瑯滿目，從精品品牌包款到平價品牌通通有！

日曜天地OUTLET今年更邀來樂團F.I.R.成員阿沁的老婆「花花」作為人妻代表，及新生代網紅「謙謙」，搶先分享NG名牌包如何買最划算！

此外，11/5首日早上10點30分至下午1點30分，限時舉辦NG名牌包封館首購會，活動訊息一出，3天內私訊突破3千則，活動影片上架兩天已破16萬人觀看，日曜天地樂觀預期，開打首日就能衝破千人至館內搶購！

隨著振興五倍券的加持，日曜天地更加碼舉辦「一張振興券、萬元名牌包帶回家」活動，精心準備50個名牌包福箱，內含價值上萬元的MK、KARL LAGERFELD、fossil、運動人氣品牌adidas、puma等包款，只要200元振興券買到，11/5首購會當天前50名排隊民眾即可參加，進一步炒熱買氣！