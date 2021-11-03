日本寫真女星森咲智美擁有傲人G罩杯，出道後以大尺度的攝影作品，受到許多粉絲喜愛，還被封為「國民情婦」，不時會在社群網站PO養眼辣照放送福利，近日她又曬出一張浴衣照，但衣服沒穿好，巨球差點滑出來，十分火辣。

森咲智美的IG有高達462萬粉絲追蹤，人氣相當高，最近她PO出一張穿著紅色搭配紫色的浴衣辣照，只見她紮起頭髮，浴衣滑落一半，不但露出右邊香肩，傲人G奶也幾乎快滑出，游走在走光危險邊緣，而她的浴衣長度只能遮到大腿一半，因此美腿也一覽無遺，絕對領域也跟著若隱若現，更增添性感指數。

除了正面視角，森咲智美還加碼曬背面照，她把衣服整個往下滑，露出一大片光滑美背，更犯規的是，她下身直接穿著小褲褲入鏡，整個美尻被看光，加上她的嫵媚眼神放電，畫面相當養眼。森咲智美辣照PO出短短一天時間，吸引11萬網友按讚，讓粉絲暴動狂讚直呼性感完美。