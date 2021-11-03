「工人皇帝」布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）正與索尼音樂協議賣出自己擁有的音樂版權，據《告示牌》報導，這項交易總值將高達3.3億美金（約92億台幣）至4.15億美金（約116億台幣），可望創近年音樂版權銷售的新高。

在80、90年代CD銷售的黃金期，唱片公司為留住頂尖藝人，在續約時會讓藝人保有自己過往唱片的版權，在實體唱片的年代這不是太大問題，但如今串流成為王道，唱片公司只能加倍砸重金買回這些已成殿堂級的經典專輯版權。

現年72歲的史普林斯汀是樂史最暢銷的歌手之一，光在美國的專輯銷售就高達6550萬張，2010年至2019年他靠巡迴演出賺進8.4億美金（約234億台幣），也是最成功的巡演藝人之一。史普林斯汀自1972年起就簽給索尼音樂旗下的哥倫比亞唱片公司，但他仍保有自己音樂的版權，光在2020年過往音樂的版權就為他進帳約2250萬美金（約6.3億台幣）。

出售音樂版權對許多音樂人來說就像出賣靈魂，但當藝人到了退休年齡，版權販售就成為豐厚退休金的來源。「民謠詩人」包布狄倫（Bob Dylan）是近年販售音樂版權獲利最多的藝人，去年將自己60年來逾600首歌曲的版權賣給環球音樂，進帳將近4億美金（約112億台幣）。