網路近日瘋傳一段影片，一名身穿真理褲白上衣的長髮年輕女子，疑在洗車場洗完車後，不知是衣服沾到泡沫、還是全身弄髒，竟然拿起噴水頭直接往身上沖水洗澡，讓不少網友靜靜的把影片看完，看看是否能看到期待的畫面。

有網友將這段影片PO到臉書社團「爆廢公社二館」，影片中顯示，這名長髮女子1日晚間7時55分左右，拿起洗車場的噴水頭直接洗澡，而且上沖下洗，仔細的全身都洗了一遍，洗完還把地上的泡沫用水沖散，過程讓網友睜大眼看完全程。

影片曝光後掀起網友紛紛留言、「洗澡兼洗衣，一舉兩得」、「會不會是被泡沫噴到，所以想用水沖掉」、「洗車場的水不乾淨，洗車可以，洗澡很噁」、「洗車場主看完就會看別隻攝影機，剛剛一定有人砸蛋糕」、「前面應該是被朋友噴的整身泡泡、後面在清洗掉」、「第一次看到洗澡不脫衣的欸」。

此外，也有人說，「洗車場如果休息了要洗澡當然沒問題，如果水是自來水那更沒問題，如果水是回收水，那就要小心了」、「很有可能是回收水，我洗完車用10元清水洗手怎麼洗都還是滑滑的，感覺泡沫洗不掉一樣，難怪車漆面都是水痕」。