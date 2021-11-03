為拚年底公投，各黨全面備戰，行政院長蘇貞昌強調，如果不進口美豬，台灣就無法加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），經濟部長王美花也說，反萊豬公投若通過，對台灣能否加入CPTPP的傷害很大。對此，民眾黨發言人楊寶楨直言，反萊豬不等於反美豬，也不等於反美，民進黨真的是不要再鬧了。

針對王美花的說法，楊寶楨3日在臉書上發文表示，就想問一句，「民進黨是否敢發誓，如果讓國人吃萊豬，台灣就一定會加入CPTPP嗎？」並指外交部次長俞大㵢也說，美國非CPTPP會員國，而萊豬議題雖然是台美之間的事，但不是唯一議題，不會影響台美多元發展。

楊寶楨認為，民進黨自己一天到晚打模糊仗、搞雙標，還要說是別人在搞政治操作，為何國人對於萊劑的負面觀感這麼強，不也是民進黨當年操作出來深植人心「萊劑=毒」的觀念嗎？2009年民進黨黨主席蔡英文帶領「反毒牛」大遊行，過了十幾年後，到了2021年萊劑就不毒了，改成高喊贊成萊豬進口？！民進黨團今天開記者會還提到，美國豬肉1-9月進口來台減少了74.8%，也是「反美豬」公投造成的。

楊寶楨直言，美國豬也是很冤枉，但會造成這種「一竿子打翻一船豬」的狀況，不也是拜民進黨所賜？民進黨硬要把萊豬跟美豬畫上等號，把「反萊豬」說成是「反美豬」公投，蔡英文總統和蘇貞昌院長都能公然散播假消息圖卡，這樣是可以的嗎？全球可以出口豬肉到台灣的有13個國家，而美國有近8成養豬廠未使用萊劑，所以萊豬不等於美豬。

楊寶楨質疑，執政黨不願做到「源頭管理、明白標示」，美國的超市賣場自己都能標示豬肉是否含萊劑，結果我們進口到台灣後，蔡政府說我們不能這樣做，不然會有「貿易歧視」的問題，所以只能標示產地。但是，我們想跟著美國的做法，去管理進口豬肉的標示，到底哪裡歧視？反萊豬不等於反美豬，也不等於反美，民進黨真的是不要再鬧了。