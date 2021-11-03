大陸國務院總理李克強3日在國務院常務會議表示，面對經濟新的下行壓力和市場主體新困難，要有效實施預調微調。

大陸國家統計局10月18日公布2021年第三季GDP（國內生產總值）成長率驟降至4.9％，較第二季大幅放緩3個百分點，為2020年第三季以來低點。市場普遍擔憂，GDP年增率意外「破5」，反映出大陸政府大力整頓房地產和科技業、疫情反覆與限電等多重因素下，已衝擊大陸經濟復甦步伐。

香港經濟日報3日報導，本次國常會指出，近期國務院對16個省份開展實地督查，下一步要抓好既定政策落實和督察發現問題整改，依法依規問責，增強工作針對性、有效性，保持經濟運行在合理區間。

首先，要幫助市場主體紓困，推動解決一些地方減稅降費打折扣、大宗商品價格高漲推升成本、拖欠中小微企業帳款等問題。面對經濟新的下行壓力和市場主體新困難，要有效實施預調微調。

其次，要努力化解民生堵點、痛點，解決好有的地方拖欠義務教育教師工資和醫療、老舊小區改造等民生實事沒有辦好辦實問題。回應群眾關切，強化「菜籃子」市長負責制，做好肉蛋菜和其他生活必需品保供穩價工作。採取有效措施保群眾溫暖過冬，保持經濟平穩運行和就業穩定。

第三，要規範有效用好政府支出，杜絕「面子工程」，把財政資金用在支持市場主體和保障基本民生上。

會議還指出，要穩定農業生產，保障糧食等重要農產品供給，提升儲備和市場調控能力。同時，加強農村基礎設施建設，提高教育、醫療、養老等基本公共服務品質，鼓勵社會資本投向農業農村。