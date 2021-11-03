自行車零件廠-利奇（1517）今（3）日公布前三季合併營收34.64億元，年增逾五成；稅後淨利3.52億元，EPS達1.46元，年增約9倍，營收與獲利均創下歷史同期新高！

利奇第三季獲利登峰、EPS達0.5元，創下單季歷史新高，年增率達54％，推升前三季EPS來到1.46元，創下同期新高！

利奇表示，前三季獲利創新高，主因是產能滿載、稼動率大幅提高，以及各項成本與費用控制得宜。利奇強調，雖然各項成本飆漲，但在價格逐漸反映下，毛利率得以維持正向。

自行車整車廠雖然訂單滿手，但因海外供應鏈不順，積極在台尋找第二條供應鏈，利奇受惠轉單效應，包括油壓碟煞、座立管等訂單爆量，訂單已看到2023年第一季，未來將持續擴產滿足市場需求。

此外，由於歐、美自行車與電動自行車市場持續熱銷，整車廠訂單滿手，挹注相關零件訂單，對利奇而言，2021年一整年都是旺季。

法人表示，目前歐、美客戶端訂單依然暢旺，且庫存水位創下歷史新低，利奇雖然面對原物料飆漲問題，但隨著產品價格逐漸調高反映成本，加上產能利用率居高不下，毛利率仍維持在高檔，第四季營收與獲利表現樂觀可期。