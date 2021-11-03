隨著國內疫情趨於穩定，築間餐飲集團旗下六大餐飲品牌加足馬力、全台布局大展店！在營業時間拉長、五倍券助攻等利多加持下，10月單月創下營收大增七成的驚人成績，2021年營收目標上看30億元、年增五成，將朝股票上市櫃邁進。築間餐飲集團可說是國內餐飲業界的一匹黑馬！

築間餐飲集團表示，疫情警戒降至二級，可望逐步控制國內疫情，同時看好台灣長期餐飲市場的發展潛力，預估第四季起在五倍券發酵下、餐飲需求將再次大爆發，因此自第三季起陸續在全台布局展店。截至今年前十月，全台總店數已達92家，年底前拚總店數衝破100家。

築間餐飲集團旗下「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」及「日暮裏熟成肉鍋物放題」等餐飲品牌，主打從上午11點至凌晨4點，連續營業17小時不打烊，已成為全台宵夜族群用餐及聚會首選。

築間餐飲集團董事長林楷傑觀察到，宵夜市場其實是一塊很少人注意到的創造業績大餅。一般餐廳營業多半至晚上10點，宵夜僅剩下小吃類或是速食套餐，對於夜貓族而言選擇性過少，看好宵夜市場的商機，築間不斷推陳出新滿足深夜食客的胃，創造宵夜商機。

隨著疫情趨緩，自7月27日有條件開放內用後，築間將營業時間慢慢恢復至凌晨4點，加上全台大展店效益發酵，直接帶動業績大幅成長。以今年10月份來說，業績成長高達七成，單是雙十國慶三天連假，就收到高達500萬元的振興五倍券。

林楷傑表示，早在疫情爆發前，築間餐飲集團早已做好展店策略布局、店面承租，加上餐飲業至少簽訂5年以上的長租約，不會輕易因為三級警戒而急踩煞車，今年仍將維持新開30家以上分店。

因此，自7月底起，「築間幸福鍋物」嘉義秀泰店首波開幕後，8月份的新北永和頂溪捷運站商圈，一次包下一整層連開三個品牌「築間幸福鍋物」、「本格和牛燒肉放題」及「有之和牛鍋物放題」，從早上11點營業到凌晨4點，打造築間餐飲美食聚落。

接下來9月中，一口氣開設「燒肉Smile」台中逢甲店、彰化中山店及北投「築間幸福鍋物」及高雄楠梓「本格和牛燒肉放題」4家店；最重要的指標之一「有之和牛鍋物放題」基隆廟口店，10月下旬於基隆廟口商圈開幕，成為首家主打火烤兩吃、和牛吃到飽的連鎖餐飲品牌餐廳。

築間發跡於基隆，經過11年的努力，集團目前擁有六大餐飲品牌，10月份將「有之和牛鍋物放題」品牌帶回發跡地基隆，可說是極具意義的里程碑。未來在積極擴展事業版圖的同時，內部也在進行公司組織調整以符合上市櫃之要求，將目標瞄準資本市場邁進！