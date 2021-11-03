許多人都有睡眠問題，一但睡眠失調或是睡眠品質不好，很容易直接影響到一整天的生活作息，甚至會導致白天脾氣暴躁、記憶力不集中、皮膚提早老化，暴飲暴食、肥胖等後遺症，嚴重的話還會影響到血壓、血糖。營養師表示，睡前的一些壞習慣一定要避免，此外，晚餐怎麼吃也會影響到睡眠，建議吃6種食物，可幫助一夜好眠。

營養師劉怡里在粉專指出，晚餐吃下列6大助眠、護肝修復的食物，可以讓我們的身體準備進入良好的睡眠環境。

1. 雞肉：雞肉料理富含的色胺酸可製造成血清素，讓心情放鬆有良好的睡眠品質。

2. 胚芽米：優質的澱粉可以刺激胰島素分泌，也會幫助色胺酸形成，所以是助眠的好朋友。

3. 牛奶：每天早晚一杯奶是補充鈣質重要的來源，尤其晚餐後的牛奶，裡面富含的鈣質可以穩定神經、放鬆血管，消除一天的疲勞。

4. 秋刀魚：針對工作疲勞或是容易焦慮睡不好的族群，秋刀魚中的w-3脂肪酸可以提升睡眠品質，降低身體的發炎。

5. 黑芝麻：每天2-3匙的黑芝麻，裡面珍貴的芝麻素還有鈣鎂，能穩定情緒、修復身體，是近期研究助眠的好食物。

6. 菠菜：內含豐富的麩胱甘肽，是修復肝臟的重要元素，也是很強的抗氧化劑，可以讓我們的身體排除毒素，準備進入睡眠模式。

劉怡里同時指出，有些不好的習慣也要避免，才不會影響我們的睡眠品質：

1. 睡前喝太多水：睡前1小時應減少喝水量，口渴可以喝1-2口水，避免半夜跑廁所。

2. 睡前吃宵夜：2小時盡量不要進食。

3. 晚餐吃難消化食物：例如肉粽、米糕、麻糬等糯米類食物。

4. 晚餐吃太飽：會造成過多的胃部負擔，建議晚餐細嚼慢嚥，吃八分飽就好。