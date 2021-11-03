行政院會4日將通過「公司法」修正草案，開放視訊股東會，經濟部官員表示，未來公開發行公司除另有規定外，原則上章程得訂明股東會開會時，以視訊會議或其他經中央主管機關公告方式為之，但因天災事故或其他不可抗力情事，中央主管機關得公告在一定期間內不經章程明訂，可以視訊會議或其他經中央主管機關公告方式進行。

不過，官員指出，公開發行股票公司舉行視訊會議應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項，金管會將另定子法。

知情官員透露，未來遇重大決議事項，金管會應會訂定子法排除適用。

現行「公司法」172條之2規定，章程得訂明股東會開會時，以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。股東會開會時，如以視訊會議為之，其股東以視訊參與會議者，視為親自出席。前二項規定，於公開發行股票之公司，不適用之。

因應新冠肺炎疫情5月中旬三級警戒，致上市櫃公司延後召開股東會，因此，經濟部提出「公司法」修正案，開放公開發行公司得召開視訊會議。

至於非公開發行公司，維持現行規定，須章程明訂，惟增加天災或其他不可抗力情事的「但書」彈性授權規定，即因天災事故或其他不可抗力情事，中央主管機關得公告在一定期間內不經章程明訂，可以視訊會議或其他經中央主管機關公告方式進行。

行政院初審版本和經濟部預告版最大不同的是，將172條之2修法，維持現行規定，亦即非公開發行股票公司經章程訂明後，可以視訊會議召開股東會，並未刪除須章程明訂規定。之所以峰迴路轉，因25日立院初審時，不少立委擔心開大門後，非公發高達17萬多家公司，一旦有人濫用視訊股東會，小股東權益恐受損，引發更多後遺症，因此政院從善如流，尊重立委意見。至於閉鎖性公司也恢復現行規定，維持「公司章程得訂明」規定。

不過，政院在172之2條增訂一項但書：「但因天災事變或其他不可抗力情事，中央主管機關得公告公司一定期間內，得不經章程訂明，以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式開會。」亦即以增訂但書方式，授權中央主管機關必要時有彈性處理空間。

至於公開發行公司，除另有規定外，也適用非公開發行公司規定。