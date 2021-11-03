美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）今天表示，中國短期內不太可能入侵台灣，但也語帶保留表示「任何事都可能發生」。他並重申美國對台灣關係法的承諾。

密利今天出席阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）與美國國家廣播公司新聞網（NBC News）主播何特（Lester Holt）對談，台灣議題多次被提起。

在被問及中國可能在短期內對台動武的可能性時，密利以其對中國的分析指出，中國不太可能在短期內對台動武，亦即6個月、12個月或24個月內不太可能發生。

但他也指出，中國正清楚明確地建立能力，以在未來某個有需要做此決策的時間點時，能向國家領導人提供這些選項。「但不久的將來？大概不會。但任何事都可能發生。」

在談及美軍是否會協防台灣時，密利並未正面回應，但重申台灣關係法與美中三公報仍是美方政策，以及和平解決台海議題的期望。至於是否出兵，密利表示，如有必要，美軍絕對有能力在全球做出各項因應。

被問到美國是否將調整對台政策從長期以來的「戰略模糊」（Strategic Ambiguity）走向「戰略清晰」（Strategic Clarity）時，密利表示，每件事都有其優缺點，有都伴隨風險。迄今為止，基於台灣關係法與美中三公報的台灣戰略模糊政策是成功的。

他指出，至於是否需因時制宜，必須經過深思熟慮，但現在的政策是如此，在可預見的未來也將持續。