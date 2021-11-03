家戶人口續創新低！內政部統計全國平均每戶人口僅2.6人，且生活型態快速變遷，年輕人價值觀轉變，使得「兩代不同堂」現象愈來愈普遍，由於人口簡單，對住宅需求坪數也縮水。從核發建照坪數發現，全台住宅新成屋平均使用面積5年來縮水了7坪！隨著房價飆高，40坪以下中小宅成為首購主力，「小三房、小二房」的小宅路線新推案續強！

鄉林不動產研究室指出，隨著科學園區在北中南設立後，年輕人也能就近在科學園區上班地附近購屋，尤其是電梯社區大樓住宅因為有專人管理，生活便利與休閒設施，大受青睞。但在土地與營建成本墊高房價下，房市坪數逐年縮小，且由北往南席捲全台，讓人意外的是，台南與高雄雙雙減少12坪，相當於少了1.5個房間大小空間，成為減幅最大的二個都會區。

隨著少子化與老年化影響，全台家戶人口數持續下探！根據內政部統計，截至今年8月，在六都當中，以台北市家戶人口2.41人最低、高雄市2.44人次之、新北市2.48人、桃園市2.64人、台南市2.43人，台中市家戶人口以2.78人居冠！

鄉林不動產研究室對比使照核發樓地板面積發現，106年全台住宅使照樓地板面積，平均每戶約52.02坪，到今年8月底降為45.3坪，5年來減少近7坪。

鄉林不動產研究室表示，下半年疫情趨於平穩，卻遇上物價上揚通膨陰影籠罩，資金行情加上對抗通膨壓力出現的置產潮，讓房市激發出報復性買氣。不過，近年房價因土地、營建工資與建材三漲已經看不到天花板，在總價預算考量下，建商新推案為求快速去化，順應市場訴求「小三房、小二房」的小宅路線比例續強。

相對之下，六都當中，台中市不僅以家戶人口數2.78人居冠，新成屋坪數5年內也僅減少4.67坪，且今年前8月是唯一新成屋平均樓地板面積達52.43坪、逆勢成長的都會區 。

鄉林集團董事長賴正鎰指出，少子化讓房子坪數變小，因此更講究坪效，台中新成屋坪數縮減現象較其他五都緩和，最主要原因是重劃區土地多，換屋與豪宅市場相當多元。

他說，像是大台中到彰化地區是台商的大本營，而且擁有密度最高的工具機械聚落，具備人口紅利、產業投資、高就業率及交通建設、宜居環境等五大成長動能，磁吸鄰近縣市的人口來消費、休閒甚至移居，因此家戶人口比其他都會區多，所以建商圈地行動也轉為更積極。

鄉林不動產研究室指出，都會區小宅林立是擋不住的趨勢，年輕族群重視隱私權，喜歡享受社區的健身房，泳池，烹飪教室，麻將室，家教室，KTV電影視聽室等娛樂休閒公設，且坪數小房價比較負擔得起、打掃相對簡單，兩代不同堂，讓40坪以下中小宅成為首購主力。