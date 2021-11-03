蝦皮購物「11.11最強購物節」10月26日暖身開跑，0元免運券已累積超過350萬人領取，相當於每6位台灣人就有1位已經領券，３間「千萬新家１元起標」上線後也吸引超過15萬人關注；隨雙11時間愈近，蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示，今年又有振興五倍券助攻，預計雙11當天業績能創下較平日成長超過10倍的亮眼表現。

廖君凰表示，今年本土疫情警戒下，許多民眾的消費習慣從線下轉移至線上，整體電商平台的市場也跟著擴大，電商月月造節的效益下，網購平均年齡也跟著上升，不僅更多消費者加入網購行列、忠誠度更高，也帶動每筆平均消費餘額。

雙11為蝦皮購物年度最大購物季，活動當日不只精選48大品牌近千萬項商品下殺11元起，隨著氣溫降低準備入冬，更與海底撈、太和殿、錢都、湊一鍋等六家火鍋名店推出人氣商品5折起；蝦皮購物也集結站上年度熱賣的商品，打造最低下殺1折起的獨家主題年度禮盒，蘋果新機年度禮盒、Switch 年度禮盒當日下殺11111元，就是要讓你買得盡興，ALL DAY SHOPPING沒有極限。

搭配蝦皮雙11活動最受消費者青睞，就是攜手海悅國際於9日至11日、每日釋出1間千萬新家自凌晨起開始以1元起標，每次競標最低出價為1111元，每次競標完成可獲0.1蝦幣。成功得標者，再送110萬圓夢購屋金與家電1.1折券，讓消費者輕鬆入主；廖君凰表示，會選定海悅國際為合作對象，是因為北、中、南房地產都有銷售建案經驗，這次競標物件位於總價相對高的新北，是相當有誠意。

LINE購物即日起至12日推出「雙11搜尋掀低價」大促活動，由於疫情深化用戶網購行為，預估將帶動年底雙11銷售達新高峰，連續12日波段式驚喜搜尋「掀低價」限定活動，以掀起歷史低牌價的趣味體驗讓消費者邊搜邊玩邊賺點，今年更首推組隊賺點的社群活動，即「雙11狂購隊」鼓勵好友們一起爆買，預計LINE POINTS累計回饋總價值超過1億點。