黃心娣曾演出古裝劇《蘭陵王》與《小女花不棄》，在大陸知名度大漲，原本還有2部戲要拍，因碰上疫情全往後延，加上前陣子做了切除子宮肌瘤手術，休養生息大半年。

近來她因監製陳孝志邀請接演微電影，黃心娣説，這次的題材讓她印象深刻，劇中一開始她透過交友軟體認識男主角謝易甫，「我非常保守也非常慢熱，加上公眾人物身分，還真的沒有透過交友軟體認識異性的經驗」。

她身旁有朋友透過交友軟體認識異性並修成正果，剛開始她不太相信，拍了這部微電影才知道真實生活有這樣的戀愛故事。「我生活中不會做的事，這次在劇情中實現這個夢想，而且劇中2位閨蜜也讓我感受到友情可貴」。

黃心娣說：「拍完這部微電影，讓我突然有想談戀愛感覺。」監製陳孝志感謝劇中3位女演員力挺，更難得看到一群年輕人有自己夢想，年輕導演謝易甫自編自導自演很不簡易，男二則是神似陳小春的邱建榮以及男三張均。