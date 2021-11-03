今年以來全球晶片荒造成供應鏈瓶頸，尤其又以車用晶片最為緊缺，甚至影響到蘋果iPhone 13系列正常供貨，蘋果執行長庫克也指出，為此將額外負擔60億美元成本，根據最新數據顯示，晶片交期來到21.9 周，雖然仍創2017 年開始追蹤以來最高紀錄，卻創9個月以來最小增幅，但實際上各種晶片交期差距頗大。對此，美國半導體大廠AMD的高層透露，該公司早年就執行1種政策，所以可以成功躲開晶片荒問題。

隨著AMD近年來成功扭轉局勢，AMD今年初以來大漲近40%，反觀死敵英特爾股價僅漲不到1%，股價甚至是英特爾的1.5倍，時間拉長到5年來看，AMD更是大漲超過1800%，英特爾僅有50%漲幅。但以市值來看，英特爾目前來到2034.38億美元，還是比AMD多出500億美元。

據《路透》報導，AMD科技長Mark Papermaster近日在葡萄牙里斯本舉行的「Web Summit」會議場邊指出，該公司的供應鏈團隊設法保障未來幾個月、幾年的動向做出預測，並讓每個人對此保持警戒，所以疫情爆發後，他們就針對半導體供應鏈提出對策進行調整。Mark Papermaster表示，AMD採用的先進製程晶片，採購量也非常大，鞏固供應鏈穩定相當重要，AMD目前將先進製程晶片委由全球晶圓代工龍頭台積電生產，成熟製程部分委由從過去該公司晶圓代工業務部門拆分的全球第四大晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries，格芯）生產。

蘇姿丰9月在加州比佛利山舉行的Code Conference表示，全球晶片缺貨問題將延續到2022年，因為供應鏈瓶頸很難短時間解決，預期2022上半年晶片供貨仍相當吃緊，要等到下半年嚴重程度才可望減輕。

AMD於2014年由現任執行長蘇姿丰帶領下，以及矽谷「晶片大神」Jim Keller親手操刀下，推出全新架構Ryzen系列處理器以及Vega系列顯卡，獲得市場熱烈迴響，也走出在PC處理器、伺服器處理器晶片被英特爾壓著打的局面，最新報告指出，AMD在x86 架構處理器市場上， AMD 市占率達22.5%，創14 年以來最高紀錄。雖然英特爾仍有著77.5%市占率，但較去年同期下滑4.2個百分點，代表AMD的Zen 3 架構處理器、由台積電7奈米製程代工生產晶片，已經扭轉過去英特爾獨霸的態勢。

不過，在英特爾執行長Pat Gelsinger也想扭轉局勢，除了大動作宣誓重返晶圓代工業務，還更新製程命名，日前終於發表代號Alder Lake的第12代Core系列處理器，採用Intel 7製程，相當於是同業的7奈米製程表現，並端出大小核心架構，讓扮演大核的P-core以及小核角色的E-core效率核心，藉此對應不同運算需求發揮更高效率。

此外，英特爾之後還會推出採用台積電6奈米製程打造、代號為Alchemist的Arc高效能獨立顯卡，試圖在AMD推出採用台積電5奈米製程Zen4 架構以及RDNA3架構新品前搶奪市占率。不過，就目前AMD為台積電7奈米製程最大客戶，加上6奈米製程奧援，產品持續熱銷下，預計AMD年度營收增幅將高達65%，AMD也朝著市占率25%目標前進。