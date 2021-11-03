美國遊戲大廠動視暴雪（Activision Blizzard）宣布，備受市場期待的遊戲大作《鬥陣特攻2》、《暗黑破壞神4》將延後上市，此外，11月2日公布財報，財測遜於預期；動視暴雪周三早盤股價重挫約15%，PTT網友也一片唏噓，「宅宅界史詩級的時代眼淚」、「童年回憶，不勝唏噓」、「好好一間世界級遊戲公司」、「當初的夢都去哪了」。

動視暴雪於2日美股盤後公布財報，Q3淨營收為20.7億美元，較去年同期19.54億美元增長6%，淨利為6.39億美元，較去年同期6.04億美元增長5.8%，EPS為0.82美元，Q3整表現高於市場預期。

遊戲內購收入為18.8億美元，年增6%；月活躍用戶達3.9億人，雖和去年同期持平，然卻比Q2的4.08億人還低。

不過動視暴雪展望Q4，財測EPS僅0.62美元，遠低於市場預期的1.38美元。

另外，動視暴雪11月3日於財報會議上指出，《決勝時刻》系列新作《決勝時刻：先鋒》將於11月5日上市，但是備受玩家期待的《鬥陣特攻2》和《暗黑破壞神4》將延後上市，且計畫2023年才可能上架。

消息一出後，投資人十分失望，紛紛拋售動視暴雪股票，截至台北時間23點24分，動視暴雪下跌11.98美元（或15.42%），暫報65.69美元。

此事也在PTT股版發酵，不少網友對暴雪炒冷飯還失敗感到失望透頂，D2R（暗黑破壞神2重製版）連線品質糟糕透頂，亦有人對這史詩級時代眼淚，如今落得此下場唏噓不已，「支持空爆」、「暴粉的逆襲」、「有空暴雪有推」、「只剩暗黑這神作再撐」、「當初的夢都去哪了」、「應該是宅宅界史詩級的時代眼淚」、「魔獸三冷飯炒失敗，超難過」、「童年回憶，不勝唏噓」。