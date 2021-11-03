中央流行疫情指揮中心日前公布，台灣第一劑新冠疫苗施打覆蓋率破七成、二劑破三成，藝人傅天穎最近就透露去打了疫苗第二劑，並發生強烈副作用，讓她緊急送醫，回想起來還心有餘悸，提醒大家真的要注意。

44歲傅天穎日前在個人臉書PO出拿著疫苗小黃卡的照片，表示剛打完莫德納第二劑，本來還希望副作用不會太大，未料第二天就開始身體不舒服，她出現心跳加快、頭痛丶頭暈、全身無力等狀況。打完莫德納疫苗第二劑兩天多後，傅天穎稍早又於臉書發文，有感而發說：「真的真的真的……不容小覷，要注意。」

傅天穎透露打完第二劑疫苗，一度心跳只有51下，緊急送急診。（圖／翻攝自臉書）

另外，傅天穎透露昨天晚上呼吸急促丶心悸，心跳只有51下，驚覺狀況不太對後，她馬上去急診室，還打了一針，並被醫生提醒要回心臟科門診追蹤。不少網友看完她的強烈副作用，則紛紛留言關心「多喝水多上廁所，保持放鬆」、「多休息唷」、「多喝水跟維他命c」。

傅天穎和陳子強有過一段5年婚姻，兩人育有一子，雙方在2013年為了離婚、監護權鬧得沸沸揚揚，最後兒子「小天子」由雙方共同監護，日前女方上節目分享離婚的心路歷程，聊到雙方分開後「不相往來」，她也被前夫封鎖，曾經要到行政機關辦事找不到對方，最後靠朋友才聯繫到對方。

可節目播出後，陳子強突然發聲明，指控傅天穎在節目訪談「顛倒是非、毫無證據、扭曲父子親情！」並稱只希望大人的事情能趕快落幕，不願讓孩子受影響。