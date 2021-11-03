不少人出社會工作後，會拿部分薪資當孝親費或是貼補家用，但若是被指定要給多少錢，可能就是另一回事了。一名網友發文表示，自己剛出社會，底薪有6萬元，媽媽得知後就開口要每個月1萬元孝親費，想要溝通金額卻被爸媽罵是「不孝子」，讓他十分苦惱。

原PO在Dcard發文表示，父母得知自己上班的公司名稱後，上網查詢大概的收入區間，接著提出每月孝親費1萬元的要求。但原PO考量自己工作在外租房，除了每月要負擔房租跟保險等固定開銷，也幫忙支付父母住家房貸1萬元，現在又要被索討1萬孝親費，與原本自己打算3-5千元多了一倍。

原PO也解釋，自己就學時父母就不斷透露沒在存錢，兩人老了要靠他養的言論，如今因為孝親費不符兩老預期，還被罵是不孝子讓他很不好受，自知父母有養育之恩，卻也不解父母為何沒規劃好後半人生。

貼文引起不少網友共鳴，有人力挺原PO不該妥協，「孝親費本來就是看自己的能力自願給的，標準情緒勒索」、「孝親費我覺得是自己願意且能負擔的情況下給出去的才叫孝親費，父母開口要叫作勒索」、「五千算正常，一萬有點太超過」、「經濟能力能給多少就給多少，重要的是心意」、「標準養兒防老的父母」。

另一派網友則認為該給孝親費，「先算算過去二十多年，一個月到底花你爸媽多少錢吧」、「你爸媽如果從來沒虧待過你，我覺得就給吧，有什麼好抱怨的？」、「小時候你爸媽幫你把屎把尿、買玩具給你、你半夜哭鬧他們都細心照顧你、送你唸小學國中，現在出社會給個12萬/年過分嗎？」