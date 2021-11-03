《韓聯社》報導，南韓總統文在寅先前要求相關部會研擬方案，有意立法禁吃狗肉，不過最新民調指出，反對政府立法禁食狗肉的受訪者高達48.9%。

《韓聯社》表示，民調機構「Realmeter」3日公布最新民調，有48.9%受訪者反對政府立法禁吃狗肉、38.6%贊同、12.6%持保留意見。其中男性反對的比例較高，達57.1%；女性則持平，贊成與反對者均為40.9%；而18至29歲年輕族群的反對比例達60.9%，遠高於贊成的27%；贊成者較多的年齡層為50至59歲和70歲以上，前者有47.2%贊成、42.2%反對，後者有44.5%贊成、39.5%反對。

根據報導，民調受訪者為來自南韓全國的500名成年民眾，調查的誤差範圍為正負4.4個百分點，可信度為95%。

俄羅斯「衛星通訊社」（Sputnik）指出，在南韓傳統中，狗肉是一種營養的食材，適合給高齡人士等氣血較虛弱者進補，不過此習俗在年輕族群中已經「落伍」；並多次在南韓舉辦世界性運動賽事等大型活動時遭打壓，以免被歐美動物保護團體群起圍攻。如2018年平昌冬季奧運會前，南韓便關閉了該國最大、佔全國消費量達三分之一的狗肉市場。

南韓政府多年來也持續推動改革，包括要求人道屠宰、獎勵狗肉餐廳轉型、取消狗肉節等；近期則為確保動物權益，8月先提出修改民法賦予動物法律地位，9月更有意立法禁食狗肉，再度引發當地民眾的激烈討論。